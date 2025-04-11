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Правительство планирует вдовое увеличить сроки пребывания для иностранных туристов

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Правительство готовится рассмотреть поправки, которые увеличат срок пребывания иностранных туристов в России. На заседании, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул активное развитие туристической отрасли в стране, благодаря чему все больше людей выбирают отдых в России. В прошлом году число турпоездок выросло на 10%.

Путешествуют не только граждане России, но и иностранцы. Уже второй год жители 64 стран могут оформить единую электронную визу, которая была выдана более 1 миллиону раз за это время.

Теперь правительство намерено рассмотреть изменения в законодательстве, которые увеличат срок пребывания по единой туристической визе для иностранных граждан с 16 до 30 дней, а период действия визы — до 4 месяцев.

«Зарубежные туристы, которым интересна наша уникальная природа, богатая история и культура, смогут больше путешествовать по России. Также расширятся возможности для тех, кто приезжает для укрепления бизнес-контактов», — отметил глава правительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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