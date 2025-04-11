Бесплатные музеи и парки для многодетных семей: новые правила в России

Многодетные семьи в России теперь могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки без ограничений по дням, согласно указу Президента. Это право распространяется на все регионы страны, а правительство утвердило правила участия для федеральных организаций.

Для бесплатного доступа достаточно предъявить удостоверение единого образца, подтверждающее статус многодетной семьи. Информация о доступных местах будет размещаться на официальных сайтах учреждений культуры и в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.

На заседании правительства Михаил Мишустин отметил, что ранее некоторые музеи и парки имели ограниченный график для льготного посещения. Теперь многодетные семьи могут посещать их в любое удобное время, когда учреждения открыты.