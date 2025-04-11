Удалёнка в Иркутске: лишь 10% сотрудников работают вне офиса

Согласно исследованию SuperJob, удалённый режим работы доступен в 40% компаний города, однако в большинстве случаев такой формат касается лишь небольшой доли сотрудников — менее 10%. Опрос проводился среди представителей различных предприятий и организаций Иркутска.

На сегодняшний день 45% работодателей в городе позволяют своим сотрудникам работать из дома. Тем не менее, удалённая работа остаётся скорее исключением, чем правилом: в 71% компаний на удалёнке трудится менее десятой части штата.

Что касается работы из-за границы, такие случаи встречаются крайне редко — всего в 5% организаций.



Наиболее часто на удалённую работу переводят IT-специалистов — об этом сообщили 37% HR-менеджеров. Второе место занимают отделы продаж и клиентский сервис, а также HR-сферы (по 22%). Замыкают тройку инженерно-технические специалисты, включая конструкторов, проектировщиков, сметчиков и архитекторов (16%).