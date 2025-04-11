Почему жители Иркутска меняют работу

Исследование SuperJob показало, что большинство жителей Иркутска рассматривают возможность сменить работу главным образом из-за недостаточного уровня оплаты труда. В условиях дефицита кадров компании вынуждены уделять особое внимание удержанию персонала, поскольку затраты на адаптацию новых сотрудников становятся всё более значительными.

«Низкая зарплата является основной причиной смены работы — именно из-за недовольства размером заработка 43% работающих иркутян ищут новое место, не увольняясь со старого», – говорится в исследовании.

Другие важные факторы, влияющие на решение о смене работодателя, включают недовольство руководством (6%), отсутствие возможностей для карьерного роста (также 6%) и эмоциональное выгорание (5%). Ещё 4% опрошенных считают условия труда неподходящими, а 3% жалуются на чрезмерную рабочую нагрузку и задержки выплат.

Некоторые респонденты указали в качестве причин неудобный график или удалённость рабочего места от дома (по 3%), ожидание сокращения штатов (2%), либо стремление к изменениям в профессиональной деятельности или переходе на удалённый формат работы (2%). Менее популярные мотивы включали штрафы на рабочем месте, конфликты внутри коллектива, однообразие выполняемых задач и даже разочарование в выбранной профессии.