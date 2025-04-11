Вторичка в Иркутске за квартал подорожала на 2,7%

Федеральный портал «МИР КВАРТИР» провёл анализ цен на недвижимость в 70 крупнейших городах России и выявил, что стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке увеличилась на 2% в первом квартале 2025 года. Это чуть меньше, чем показатель прошлого года, когда рост составил 3%.

«Но при условии высоких ставок по ипотеке это неплохой результат», – считают аналитики.

Средний показатель цены за квадратный метр в России вырос в марте на 0,7%, достигнув отметки в 120 024 рубля. Лидерами по росту стоимости стали Курск (+3,4%), Вологда (+3%), Москва (+2,6%), Ижевск (+2,4%) и Оренбург (+2,3%). В то же время наибольшее падение цен зафиксировано в Волжском (-2,7%), Краснодаре (-1,2%), Махачкале (-0,7%), Мурманске (-0,7%) и Рязани (-0,6%).

В Иркутске наблюдается положительная динамика: цены на вторичное жилье за квартал выросли на 2,7%, достигнув 137,1 тысячи рублей за квадратный метр. Город вошел в топ-15 дорогих российских городов по стоимости квадратного метра.

Эксперты прогнозируют, что введение льготной ипотеки на вторичный рынок не окажет существенного влияния на крупные города, и ожидать резкого оживления рынка пока не приходится.