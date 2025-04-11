Новости

Россия предлагает США снять санкции с Аэрофлота для возобновления рейсов

Россия предложила Соединенным Штатам снять санкции с Аэрофлота в ходе обсуждения возобновления прямого авиасообщения, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Читайте также:

Правительство планирует вдовое увеличить сроки пребывания для иностранных туристов
11 апреля 2025
Миллионного пассажира встретили в аэропорту Иркутска
9 апреля 2025

Лавров отметил, что возобновление авиасообщения должно последовать за выводом Аэрофлота из-под санкций. «Такое предложение мы сделали еще до встречи в Эр-Рияде больше месяца назад. Американцы его восприняли, но пока никакого ответного шага мы не видели», — заявил он на пресс-конференции в Алма-Ате.

Лавров также добавил, что 10 апреля на встрече с США российская делегация напомнила о своем предложении.

На этом фоне акции Аэрофлота в пятницу растут на 4% до 69,57 рублей.

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в 2022 году, когда были введены санкции против Аэрофлота. С тех пор американским авиакомпаниям запрещено входить в воздушное пространство России, а российским — в американское.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Кризис 2025, прогнозы, последние новости
Рекордные стоки автомобилей: новая реальность для лизинговых компаний
Манипуляция или стратегия? Эксперты спорят, какой логикой руководствовался Трамп при введении пошлин
Рекордное сокращение китайских автосалонов зафиксировано в России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес