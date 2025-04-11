Игорь Кобзев возглавил топ самых популярных губернаторов Сибири

Аналитический центр «Г.У.Р.У.» провел исследование и определил самых популярных губернаторов в Сибири. В основе – частота упоминаний в Telegram. Возглавляет топ глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогу марта собрал 13 841 упоминаний в Telegram-каналах, разместившись на 1-м месте в рейтинге упоминаемости Сибирского федерального округа губернаторов в Telegram за март. Также Игорь Кобзев занял 12-е место в общем рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram за март 2025 года, сохранив свою позицию», – отмечают аналитики.

Исследование провели с помощью нейросети собственной разработки, которая фиксирует все публикации с упоминанием губернаторов в Telegram-каналах. Самыми популярными публикациями, связанные с Игорем Кобзевым, были посвящены форуму волонтеров и добровольцев «СВОих не бросаем», паводкам, прекращению финансирование клуба «Байкал-Энергия», рабочей встрече с послом Узбекистана в РФ Акбаровым, посещению Усть-Ордынского Бурятского округа совместно с Алексеем Цыденовым.

На втором месте рейтинга разместился губернатор Красноярского края Михаил Котюков, которого упомянули 4,7 тысячи раз, на третьем – губернатор Кемеровской области Илья Середюк, 4,4 тысячи упоминаний.