Чиновник из марковской администрации претендует на пост мэра Иркутска

Еще один кандидат претендует на должность мэра города Иркутска. Соответствующие документы подал действующий чиновник, следует из данных городской Думы.

В частности, в выборах примет участие начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Марковского муниципального образования – администрации городского поселения Дмитрий Олейник.

Ранее документы подали действующий мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель Общественного совета при Восточно-Сибирском Линейном Управлении МВД России на транспорте Антон Егерев и президент Федерации бокса города Иркутска Аркадий Журавлев.

Конкурс по выборам мэра Иркутска назначен на 21 и 22 апреля 2025 года. Кто будет мэром, решит городская Дума, поскольку прямые выборы в городе отсутствуют с 2014 года.