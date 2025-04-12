Пострадавшим от урагана жителям Иркутской области выплатят почти 2 млн рублей

Жители, пострадавшие от урагана, получат выплаты из резервного фонда правительства Иркутской области. Всего будет перечислено около 2 млн рублей, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей и финансовую помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости по 100 тыс. рублей на каждого пострадавшие получат на банковские счета уже в пятницу. Часть жителей Нижнеудинского района получит выплаты в субботу, деньги доставят почтой», – пояснил глава региона.

В частности, деньги предусмотрены для 15 жителей Нижнеудинского района и троих – из Братского.

Напомним, что в результате разгула стихии произошли пожары, которые уничтожили девять жилых домов в Нижнеудинском районе и три – в Братском.