Механизм концессии могут использовать при строительстве нового аэропорта Иркутска

Встреча руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова и губернатора Приангарья Игоря Кобзева состоялась в Москве. В ее рамках стороны затронули вопрос строительства нового аэропорта Иркутска.

«На встрече обсудили перспективы использования в Иркутске варианта строительства аэропорта с использованием механизма концессионного соглашения с инвестором. В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» концессионное соглашение уже заключено с аэропортом Горно-Алтайск, где запланирована реконструкция аэродрома», – отметил Дмитрий Ядров.

Он добавил, что на очереди – еще несколько региональных столиц, для которых использование механизма концессии поможет ускорить сроки реализации проектов, необходимых для увеличения авиационной подвижности жителей России и повышения связанности регионов страны

Напомним, что иркутский авиаузел планируют строить на площадке «Ключевая», которая расположена на территории Ангарского и частично Шелеховского районов Иркутской области. Сейчас идет проработка ее использования со всеми заинтересованными сторонами.

В настоящее время принято решение, что регион займется подготовкой «дорожной карты» строительства воздушной гавани с учетом нескольких сценариев развития.