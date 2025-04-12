Металлический блок упал на голову ребенку в игровой зоне иркутского ТЦ

Ребенок пострадал в игровой зоне в одном из торговых центров в городе Иркутске. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По предварительным данным, инцидент случился на территории детской игровой зоны с батутами и полосой препятствий. На одном из этапов, где необходимо было перелезать, удерживаясь за специальные ручки, произошло отсоединение металлического блока конструкции. В момент, когда мальчик висел, блок сорвался и ударил его по голове.

12-летнему школьнику потребовалась помощь врачей – его госпитализировали. Организована проверка по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».