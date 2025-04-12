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Рейды по наливайкам в многоквартирных домах пройдут в Иркутской области

Обязательные профилактические визиты в объекты общепита, расположенные в многоквартирных домах, пройдут в Иркутской области. Об этом сообщали в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время в Приангарье действуют новые требования к объектам общепита, расположенным в жилых домах и продающим алкоголь. В частности, зал обслуживания посетителей должен иметь площадь не менее 50 квадратных метров, ограничено время продажи алкоголя с 22:00 до 9:00, продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи возможна только в таких объектах, как ресторан, бар, кафе и буфет.

Чтобы проконтролировать их соблюдение, введены обязательные профилактические визиты. В их рамках будут также проводиться разъяснительные мероприятия о способах соблюдения обязательных требований.

В случае, если при проведении обязательного профилактического визита выявлены нарушения. и они не устранены до окончания его проведения, контролируемому лицу выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием срока устранения.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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