Резкое потепление до +22 градусов ожидается в Иркутске

В Иркутск уже завтра придет потепление – ожидается существенное повышение температуры. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В частности, в областном центре прогнозируются переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь, утром туман. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 5−10 м/с, температура ночью составит +2…+4 градуса, днем повысится до +20…+22 градусов.

По области тоже будет довольно тепло: прогнозируются переменная облачность. Ночью возможен небольшой и местами умеренный дождь, мокрый снег и снег. Днем будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и юго-восточный будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Температура ночью составит в среднем +2…+7 градусов, при прояснении – 0…-5 градусов. Днем ожидается +19…+24 градуса, местами +12…+17 градусов. В северных районах будет немного прохладнее.