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Аэропорт Усть-Илимска оборудуют радиомаячной системой посадки: это увеличит пассажиропоток

В Иркутской области планируют модернизировать аэропорт в Усть-Илимске. Что именно хотят сделать, и как это повлияет на развитие авиаузла, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Прорабатываем механизмы оснащения усть-илимского аэропорта радиомаячной системой посадки. Она повысит безопасность полетов. Аэропорт сможет принимать другие типы воздушных судов, увеличить число рейсов и пассажиропоток», – прокомментировал глава региона.

Авиаузел был возрожден: со 2 апреля он стал принимать самолеты, перевозящие 50 пассажиров. В настоящее время областные власти планируют его развитие.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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