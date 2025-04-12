Аэропорт Усть-Илимска оборудуют радиомаячной системой посадки: это увеличит пассажиропоток

В Иркутской области планируют модернизировать аэропорт в Усть-Илимске. Что именно хотят сделать, и как это повлияет на развитие авиаузла, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Прорабатываем механизмы оснащения усть-илимского аэропорта радиомаячной системой посадки. Она повысит безопасность полетов. Аэропорт сможет принимать другие типы воздушных судов, увеличить число рейсов и пассажиропоток», – прокомментировал глава региона.

Авиаузел был возрожден: со 2 апреля он стал принимать самолеты, перевозящие 50 пассажиров. В настоящее время областные власти планируют его развитие.