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Сильный ветер вновь обрушится на Иркутскую область

Неблагоприятная погода вновь надвигается на Иркутскую область. Первые явления уже фиксируются, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«В западных и северных районах 13 апреля местами прогнозируется ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, дождь, мокрый снег. Усиления ветра уже фиксируют в Тайшетском и Братском районах», – отметил глава региона.

Приводятся в готовность силы и средства для оперативного реагирования на возможные аварии. В превентивных целях планируется отключать электричество. Для борьбы с возможными возгораниями ведется патрулирование леса, в том числе с воздуха.

Напомним, предыдущее усиление ветра имело разрушительные последствия. Во время урагана пострадали люди, сгорели дома, обрушились деревья и повредились крыши.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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