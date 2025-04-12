Иркутянка пострадала во время массового забега на пик Любви: потребовалась эвакуация

В селе Аршан пострадала туристка из Иркутска при восхождении на пик Любви. Ей потребовалась помощь, сообщает агентство ГО и ЧС Республики Бурятия.

По данным организации, во время проведения фестиваля скайраннинга «Козерог» в районе пика Любви пострадала женщина, которая не являлась участницей мероприятия. Спасатели оказали первую помощь на месте и с участниками массового забега приступили к транспортировке пострадавшей женщины.

Благодаря слаженной работе женщину в удовлетворительном состоянии оперативно передали врачам с предварительным диагнозом – ушиб левого голеностопного сустава.