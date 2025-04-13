Дома на более чем 40 улицах в Шелеховском районе остались без света

Сегодня произошло частичное отключение электроэнергии в Шелеховском районе. Без света остались дома на более чем 40 улицах, следует из данных ИЭСК.

В частности, в Шелехове на Култукском тракте, проспекте Строителей и монтажников, в поселке Большой Луг на улице Ленинской, в деревне Олха на улицах Безымянная, Веселая, Дальняя, Депутатская, Заречная, Известковая, Казачья, Калтусная, Карьерная, Комсомольская, Лесная, Луговая, Майская, Мира, Молодежная, Набережная, Никоновская, Новая и других, а также в близлежащих СНТ.

На место направлена бригада для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 15:00.