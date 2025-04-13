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Квартиру с кинотеатром, сауной и бассейном продают в Иркутске за 65 млн рублей

В Иркутске появилась в продаже квартира класса люкс. Ее стоимость составляет 65 млн рублей – это один из самых дорогих объектов на популярном сервисе объявлений.

Жилье находится неподалеку от Верхней Набережной. Площадь превышает 376 «квадратов», внутри – семь комнат. В них расположены четыре просторные спальни, одна из которых с гардеробом и санузлом. Еще одно пространство переоборудовано в кинотеатр, в другом расположены сауна и бассейн, имеется собственный гараж.

Из окон квартиры видно Ангару. Обустроена собственная терраса, выполнен современный ремонт.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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