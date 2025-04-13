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Иркутяне назвали лучший возраст для рождения первого ребенка

Аналитики провели исследование и выяснили, какой возраст жители Иркутска считают оптимальным для рождения первого ребенка. Результаты опроса озвучил SuperJob.

39% иркутян отметили, что женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет. 42% респондентов полагает, что для мужчины оптимальным возрастом для появления первого ребенка является период с 25 до 29 лет. В среднем участники опроса считают, что лучший возраст для рождения первенца составляет 26 лет для женщины и 28 лет для мужчины.

Любопытно, что мужчины чаще называли более ранний возраст появления первого ребенка как для женщин, так и для мужчин – 25 и 27 лет соответственно. Жительницы Иркутска же считают, что рожать первого ребенка женщине лучше в 26 лет, а мужчине становиться отцом – в 29 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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