Три новых социальных объекта построят в Усть-Ордынском до конца года

В поселке Усть-Ордынский появятся новые социальные объекты. Здесь строят дом спорта, поликлинику и общежитие медицинского колледжа, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Все три объекта будут сданы до конца текущего года. Вопросы технического и организационного характера решены, финансирование подтверждено полностью. Рабочей силой эти объекты обеспечены», – прокомментировал руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Дом спорта строят с 2020 года. Стоимость работ превышает 1,1 млрд рублей. Сейчас на объекте идет установка металлоконструкций, завершается кладка стен на втором этаже, организована внутренняя отделка. В учреждении оборудуют залы для различных видов спорта, большой игровой зал, а также галерею для стрельбы из лука – национального бурятского вида спорта. Кроме десяти профильных залов в здании разместится конференц-зал, медико-восстановительный центр и буфет. Предусмотрен стадион с беговыми дорожками и футбольным полем.

Общежития на 120 мест для Усть-Ордынского медицинского колледжа имени Шобогорова М.Ш. возводят с 2023 года. На строительство из областного и местного бюджетов выделено 389,3 млн рублей. На объекте полностью выполнены монолитные работы, строители завершают обустройство кровли и приступили к монтажу окон. Ведется протяжка электрических коммуникаций.

Подготовительные работы к строительству поликлиники на 150 посещений в смену начались в 2024 году. Здесь разработан котлован, к середине июля планируется полностью завершить монолитные работы. Стоимость проекта составляет порядка 811,4 млн рублей.