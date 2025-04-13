Открылась регистрация на форум «Байкал»: к участию приглашают весь мир

В Иркутской области открылась регистрация на международный форум «Байкал», который в этом году состоится с 11 по 15 августа на Малом море. В прошлом году событие поддержали 600 человек из 85 регионов России и девять стран мира, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В 2025 году форум «Байкал» будет посвящен теме «Цели устойчивого развития». Для участников будут работать четыре площадки: «Предпринимательство», «Туризм», «Молодежные сообщества» и «Диалог культур». Заявки принимают до 28 июня.

Участники смогут получить грант на реализацию своего проекта от Росмолодежи. В прошлом году 59 человек в общей сложности 14 млн рублей. Также они получат практические знания в рамках предложенных тем.