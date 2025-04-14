Цены на товары начали падать в России в связи с укреплением рубля: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Дональд Трамп назвал реальную причину пошлинной паузы, ретейлеры в РФ начали снижать цены на товары, российский кабмин озвучил правила предоставления субсидий на строительство модульных гостиниц, а Иркутскую область вновь «раскачали» погодные колебания. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Реальная причина паузы

Президент США Дональд Трамп назвал реальную причину приостановки повышения пошлин, которая, по его словам, не связана с падением фондовых рынков. «Я хочу поставить страну в невероятное экономическое положение, в котором мы должны быть, и это нужно было сделать много лет назад», – отметил Трамп.

Падение цен

Ретейлеры в России начали снижать цены на товары в связи с укреплением курса рубля. Например, такие изменения отмечаются в ЦУМ, на Wildberries и других площадках. В частности, замечено удешевление одежды, аксессуаров, смартфонов, планшетов, умных часов, наушников и другой техники. Также сократилась стоимость некоторых овощей и фруктов. Товары с длительным сроком хранения при сохранении тенденции к укреплению рубля подешевеют позже, отмечают аналитики, как и ряд иных товаров.

Субсидии на гостиницы

Кабмин России утвердил правила предоставления субсидий на строительство модульных гостиниц на 2025-2027 годы. Согласно им, возведение объектов вблизи автомобильных туристических маршрутов, проходящих по участкам федеральных дорог, является приоритетным направлением реализации поддержки. Размер субсидии не может составлять более 1,5 млн рублей на один номер. Условием предоставления средств является эксплуатация получателем модульных гостиниц в течение не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию. Всего будет выделено 15 млрд рублей.

«Качели» погоды

Иркутская область вновь отличилась погодными колебаниями: накануне на Приангарье снова обрушился сильный ветер, а в воскресенье пришло тепло – выше +20 градусов. Согласно прогнозам, жара продержится до вторника включительно, а уже в среду столбик термометра вновь опустится. Мощные порывы ветра также вероятны в ближайшие дни.

Рейды по наливайкам

Работу наливаек в многоквартирных домах запретили в Иркутской области в ночное время. Как предприниматели исполняют это и другие требования, проверят с помощью рейдов. В их рамках будут также проводиться разъяснительные мероприятия о способах соблюдения обязательных требований. Если выявятся нарушители, им выдадут предписания об устранении с указанием срока.