Песков подтверждает: прямая линия с Путиным снова состоится в 2025 году

По заявлению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в 2025 году вновь состоится прямая линия с президентом Владимиром Путиным, хотя точные сроки проведения пока не названы. Песков отметил, что этот формат доказал свою востребованность и ценность.

Кремль планирует провести прямую линию с президентом, так как она является важным и востребованным мероприятием, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства.

"Прямая линия в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное — это то, что нужно людям," — заявил Песков.

Последняя прямая линия с Путиным состоялась 19 декабря 2024 года и длилась более 4 часов. Основные темы включали СВО, экономику, «Орешник» и мигрантов. Число обращений от граждан превысило 2,5 миллиона, а трансляцию посмотрели 17 миллионов зрителей.

С 2001 года прямая линия с Путиным как отдельное мероприятие состоялась 18 раз.