Строительный коллапс: Девелоперы массово сворачивают проекты из-за низкого спроса

К 2027 году Россия может столкнуться с дефицитом жилья объемом 30 миллионов квадратных метров. Причиной стало сокращение числа новых строительных проектов девелоперами на фоне падения спроса на жилье, сообщает "Ведомости".

Согласно отчету Дом.РФ, снижение интереса к квартирам привело к уменьшению количества новых проектов на 24% в первом квартале текущего года — до 8,1 миллиона квадратных метров. Прогнозируется, что объемы строительства продолжат снижаться в течение 2025 года, особенно если ключевая ставка останется высокой, а продажи останутся низкими. Даже при снижении ставки до 7,5–8,5%, застройщикам будет сложно увеличить количество новых проектов ввиду длительного процесса возведения зданий.

Опасения Дом.РФ разделяют и опрошенные «Ведомостями» девелоперы. Из-за дорогого финансирования и отмены массовой льготной ипотеки под 8% с 1 июля 2024 г. застройщики уже сократили запуск новых проектов и вынуждены смещать свой фокус на точечные объекты в высокомаржинальных районах, говорит генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина.