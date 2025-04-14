Костин: Падение цен на нефть и фондового рынка негативно влияет на российскую экономику

Снижение цен на нефть и падение фондового рынка оказывают негативное влияние на российскую экономику, однако страна справится с внешними вызовами, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» с Павлом Зарубиным.

«Да, мы привыкли к таким вызовам, но резкое снижение цен на нефть и падение фондового рынка — это неблагоприятно для нашей экономики. Тем не менее, мы уже сталкивались с подобными внешними факторами и, думаю, экономика справится», — отметил он.

Зарубин спросил Костина о возможных последствиях, если рынки США и КНР будут закрыты друг для друга. Костин считает, что этого не произойдет. У нынешней американской администрации, пояснил он, «такая тактика – сначала наехать, а потом договариваться». В конечном итоге какой-то выход будет найден, считает глава ВТБ.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин против 183 стран и территорий, обвинив их в нарушении правил свободной торговли и использовании нерыночных практик. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позже был повышен до 145% из-за ответных мер Пекина.