Полянский: ООН не участвует в переговорах по Украине

Полянский сообщил, что Москва ведет двусторонние переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине. В интервью "Известиям" заместитель постпреда России при ООН отметил, что контакты проходят исключительно с США, и на площадке ООН переговоров по Украине пока нет. Полянский выразил сомнение в том, что ООН сможет стать посредником в российско-украинских переговорах, сообщает РБК.

Замглавы МИД России Михаил Галузин подтвердил отсутствие контактов между Москвой и Киевом. Россия и США начали двусторонние переговоры в феврале, последние встречи прошли в Саудовской Аравии и Турции. В Эр-Рияде 23–25 марта были достигнуты договоренности о безопасном судоходстве в Черном море и запрете ударов по энергетической инфраструктуре. Новый раунд переговоров состоялся 10 апреля в Стамбуле.

11 апреля спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным. Их переговоры длились более четырех часов. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что эти переговоры могут стать шагом к личной встрече Путина и Трампа. Предыдущая встреча Уиткоффа и Путина состоялась 13 марта в Кремле.