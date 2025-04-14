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Россия поставит Китаю столько нефти, сколько потребуется

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова поставлять Китаю столько нефти, сколько он готов потребить. Об этом замминистра внешнеполитического рассказал в беседе с ТАСС.

«Китай будет действовать прежде всего из своих национальных интересов. Если они потребуют закупок нефти, то, конечно, Китай это сделает, но это выбор наших китайских друзей»,— ответил господин Руденко о возможных действиях Китая в случае масштабного сокращения поставок нефти для КНР из США.

Ранее Bloomberg сообщал, что поставки американской нефти в Китай стремятся к полной остановке. При этом поставки из США не являются для Китая критическими. За 2025 год их поставки составили лишь 1% от общего объема нефтяных поставок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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