Правительство направит 15 млрд рублей на модульные гостиницы

В России появятся новые модульные гостиницы для комфортного туризма. По поручению Президента правительство продолжает поддерживать инвесторов, вкладывающихся в проекты создания модульных гостиниц. Утверждены правила предоставления субсидий на 2025–2027 годы, что позволит реализовать новые инвестпроекты и создать дополнительные места для отдыха туристов.

Средства будут направлены на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов. Инвесторам на Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере разрешается использовать субсидии на возведение некапитальных средств размещения незаводского производства из-за отдаленности от центров производства и высокой стоимости доставки.

Приоритетные направления включают:

- реализацию инвестиционных проектов в новых регионах и на территориях особых экономических зон туристско-рекреационного типа,

- строительство объектов вблизи автомобильных туристических маршрутов по федеральным дорогам М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток».

«Размер субсидии не может составлять более 1,5 млн. рублей на один номер (одна или несколько жилых комнат и (или) помещений, соединенных между собой и оснащенных индивидуальным туалетом, умывальником и душем) в модульном некапитальном средстве размещения и более 50 процентов стоимости инвестиционного проекта. Условием предоставления субсидии является эксплуатация прошедшими конкурсный отбор юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями модульных некапитальных средств размещения не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию», – говорится в постановлении правительства.

Итоги конкурсного отбора инвестиционных проектов будут определены специальной комиссией, состав и положение которой утверждает Минэкономразвития.

Поддержка будет предоставляться в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящего в национальный проект «Туризм и гостеприимство». В федеральном бюджете на 2025–2027 годы на эти цели предусмотрено 15 млрд рублей.