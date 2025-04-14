Энергоэффективное жилье: россияне готовы, но не информированы

Согласно исследованию финансового маркетплейса «Выберу.ру» и Ассоциации РАПЭКС, 91% россиян считают экономию на оплате коммунальных услуг ключевым фактором при выборе энергоэффективного жилья.

Финансовый аспект остается главным аргументом: большинство респондентов признали, что снижение затрат на ЖКХ — важнейший критерий выбора недвижимости. 51% опрошенных готовы обсуждать с соседями инициативы по улучшению энергоэффективности дома, такие как утепление фасадов и модернизация инженерных систем.

Тема экологичных материалов вызывает смешанную реакцию: 43% считают их использование важным, 46% — не задумывались об этом, а 11% не придают значения. Только 23% уточняют у застройщика устойчивость зданий к климатическим изменениям, остальные полагаются на ответственность девелопера.

Новостройкам присваивается класс энергоэффективности, который размещается на фасаде здания. Только 33% опрошенных считают этот показатель важным, остальные либо нейтральны (32%), либо не задумывались о нем (35%).

Респонденты выделили четыре преимущества энергоэффективных зданий: теплоизоляцию, снижение коммунальных расходов, использование безопасных материалов и контроль микроклимата. 80% считают энергоэффективность критически важной при строительстве частного дома. Почти половина опрошенных (48%) готовы доплатить до 5% за высокий класс энергоэффективности, 14% — до 10%, 5% — до 2%. Оставшиеся 33% уверены, что такие улучшения не должны влиять на цену.

Результаты опроса показывают, что россияне готовы к энергоэффективному жилью, но уровень осведомленности о возможностях и технологиях в этой сфере остается низким.