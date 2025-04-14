Стартовала регистрация на международный молодежный форум «Байкал-2025»

Он пройдет с 11 по 15 августа на Малом море.

13 апреля в Иркутской области официально открыли прием заявок на международный молодежный форум «Байкал», который пройдет с 11 по 15 августа на Малом море.

В этом году форум посвящен целям устойчивого развития и включает четыре направления: предпринимательство, туризм, молодежные сообщества и диалог культур. Участников ждут мастер-классы, дискуссии и возможность выиграть грант на реализацию своих проектов.

В 2024 году 59 человек получили финансирование на общую сумму 14 млн рублей.

Подать заявку можно до 28 июня на официальном сайте форума. Волонтеры могут зарегистрироваться до 4 мая. В прошлом году мероприятие собрало 600 участников из 85 регионов России и 9 стран.

На торжественном мероприятии также наградили 17 волонтеров медалями президента РФ за вклад в организацию Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.