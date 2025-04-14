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Строительство арендного дома начнется в Иркутске

Жилой комплекс из пяти домов на 218 квартир разместится на Верхней Набережной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

<p><em>Фото предоставлено ДОМ.РФ</em></p>

Фото предоставлено ДОМ.РФ

Строительство нового арендного жилого комплекса на улице Верхняя Набережная в Иркутске начнется в июне 2025 года. Проект реализуется при участии государственной корпорации ДОМ.РФ и региональных властей. Об этом стало известно после встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с заместителем генерального директора ДОМ.РФ Денисом Филипповым.

Комплекс из пяти домов общей площадью 10 тыс. квадратных метров включает 218 квартир, предназначенных для работников бюджетной сферы, сотрудников компаний и туристов.

Застройщиком выступит «Управление капитального строительства города Иркутска». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года.

– Проект арендного дома в Иркутске разнообразит рынок жилья в областном центре. Также сейчас совместно реализуем важное поручение президента России по мастер-планированию. Готовимся вместе реализовывать проекты в сфере транспортно-логистической и туристической инфраструктуры, — рассказал Игорь Кобзев.

Также стороны обсудили восстановление объектов культурного наследия с использованием льготного кредитования и передачу земельного участка под строительство межвузовского кампуса. В июне ДОМ.РФ завершит разработку мастер-плана Усолья-Сибирского, который определит стратегию развития города.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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