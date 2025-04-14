Тарифные войны: как они могут затронуть российские компании

На прошлой неделе Америка ввела драконовские пошлины на импорт товаров из большинства стран, что вызвало резкие колебания цен на мировых финансовых рынках. В ответ на американские пошлины КНР сначала наложила ответные тарифы в 34% в дополнение к уже установленным рекордным тарифам. Ответ Трампа — повышать тарифы на китайские товары дальше. Китай отвечает зеркально, и в итоге к концу недели Штаты подняли пошлины суммарно до 145%, а КНР до 125%.

«Две крупнейшие экономики мира вышли на новый уровень торговой войны. Россия не попала в список стран, в отношении которых США ввели пошлины. В качестве официальной причины названы санкции, которые не позволяют торговать с нашей страной, и продолжающиеся переговоры», — отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Однако статистика всё же есть. По итогам 2024 года импорт из США составил в ценовом объёме 500 млн долларов, а экспорт — 3 млрд долларов.

«Это, конечно, мизерные цифры на фоне общего объёма внешней торговли России, который составляет примерно 720 млрд долларов в год. И, конечно, это очень мало по сравнению с тем, как США и Россия торговали раньше. В 2021 году торговый оборот между нашими странами составлял 35 млрд долларов, то есть падение за 3 года в 10 раз», — подчеркивает эксперт БКС.

В 2021 году половина российского экспорта приходилась на нефть и нефтепродукты, 14% — на драгметаллы и камни, по 6% — на чёрные металлы и удобрения. В США Россия приобретала в основном транспортные средства, электронику, оптику, фармацевтическую продукцию и энергооборудование.

«Исторический торговый баланс с американцами у нас складывался обычно в пользу США. То есть, они поставляли нам товаров больше, чем мы им. При этом ввоз американских товаров облагается пошлинами, которые доходят до 30% от стоимости. То есть, резон вводить пошлины в отношении России есть, но пока слишком низка цена вопроса, и это, по сути, может быть американцам невыгодно из-за профицита баланса в пользу США», — отмечает Максим Шеин.

Самые большие пошлины Америка вводит против стран, с которыми у неё огромный дефицит внешней торговли. Например, с Китаем почти 300 млрд долларов, с ЕС — 230 млрд, с Индонезией — 18 млрд, с Японией — 68 млрд.

«Таким образом, получается, что тарифные войны могут затронуть российские компании только косвенно, и в основном в контексте снижения цен на экспортную продукцию», — резюмирует Максим Шеин.

На прошлой неделе под давлением как раз были котировки нефтяных компаний. Однако Индекс Мосбиржи вырос за 7 дней на 1,5%. Сбербанк подорожал на 3%, Аэрофлот на 4%, ФосАгро на 5%, Полюс на 8% на фоне рекордных мировых цен на золото. В лидерах Татнефть с ростом на 10% после рекомендаций по дивидендам.