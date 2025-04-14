Межвузовский кампус в Иркутске: продолжается работа по передаче участка Дом.РФ

Общий объем жилой застройки предусматривает 60 тыс. квадратных метров.

Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и заместителя генерального директора госкомпании Дениса Филиппова.

Продолжается работа по передаче в собственность Иркутской области участка под строительство межвузовского кампуса. Для этой цели в адрес Дом.РФ правительством региона направлен проект дополнительного соглашения с графиком мероприятий по освоению земельного участка.

Концепция предусматривает строительство студенческих общежитий на 2,5 тыс. мест, гостиницы для преподавателей на 120 мест, спортивного комплекса с универсальным залом и бассейном, а также технопарка «Научно-образовательный центр». Объем жилой застройки планируется не менее 60 тыс. квадратных метров.