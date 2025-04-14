Почему тарифная стратегия Трампа обречена на неудачу

Эксперт Артур Кребер из Gavekal Dragonomics в Financial Times назвал три причины, почему план Трампа по борьбе с китайским меркантилизмом через тарифы обречен на провал, сообщает газета "Ведомости".

1. Недоверие к США как к союзнику

Артур Кребер из Gavekal Dragonomics утверждает, что попытки Трампа представить тарифный хаос как стратегию по созданию коалиции против китайского меркантилизма обречены на провал. Страны, не сопротивлявшиеся тарифам, были освобождены от более высоких ставок, тогда как те, кто бросил вызов, были наказаны. Это привело к тому, что большинство стран теперь видят в экономических обоснованиях Трампа лишь прикрытие, и не доверяют США как надежному партнеру.

«Пока Трамп у власти, США ненадежны, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая», – отмечает Кербер.

2. Отступление от взаимных тарифов

Кребер указывает на "позорное отступление" Трампа от высоких пошлин из-за негативной реакции рынка. Это ослабило позиции США в торговых переговорах, лишив их рычагов влияния.

3. Подготовленность Китая к экономической войне

Китай, по мнению Кребера, хорошо подготовлен к экономической конфронтации с США. Несмотря на потерю американского спроса, Китай может опираться на внутренний потребительский спрос. В то же время США сталкиваются с высокой инфляцией из-за налогов на китайские товары.

«Если цель новой торговой войны Трампа с Китаем состоит в том, чтобы заставить Пекин преклонить колени перед США, результатом будут лишь разочарование и огорчение», – резюмировал автор.

Напомним, 2 апреля США ввели строгие пошлины на импорт товаров из большинства стран, что привело к значительным колебаниям на мировых финансовых рынках. В ответ Китай наложил дополнительные тарифы в размере 34% к уже существующим. Трамп решил увеличить пошлины на китайские товары, и Китай ответил тем же. В результате к концу недели США повысили пошлины до 145%, а Китай — до 125%.