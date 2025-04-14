Песков: Путин решит судьбу моратория на удары по энергообъектам

Продление моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины будет зависеть от решения президента Владимира Путина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что перед этим Москва планирует обсудить с Вашингтоном нарушения со стороны Киева, сообщает газета "Ведомости".

«Это будет зависеть от решения президента Путина», — отметил Песков, отвечая на вопрос о продлении моратория после его истечения 16 апреля, спустя 30 дней с момента объявления 18 марта.

Песков подчеркнул, что украинская сторона фактически не соблюдала условия прекращения огня по энергообъектам. «Конечно, нужно будет проанализировать эти 30 дней, обменяться информацией и соображениями с американцами. Информация о нарушениях украинцами доводилась постоянно. Затем верховный командующий, президент примет решение», — заключил он.

С предложением о 30-дневном прекращении атак на энергообъекты 18 марта выступил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным. Российский лидер поддержал инициативу и дал соответствующую команду военнослужащим. Минобороны РФ сообщает о продолжении атак со стороны Украины.