S7 увеличивает пассажиропоток: Новосибирск и Иркутск в центре внимания

Авиакомпания S7 увеличила пассажиропоток на 3% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество выполненных рейсов возросло на 6%. Всего за первые три месяца года авиакомпания перевезла более 2,8 млн пассажиров, сообщает "Коммерсант".

На общие показатели значительно повлияли международные рейсы: пассажиропоток на них вырос на 68%, а количество рейсов — на 79%. Это связано с завершением в декабре 2023 года сделок страхового урегулирования по 45 самолетам, которые компания начала активно использоваться на международных направлениях.

В числе лидеров по пассажиропотоку — рейсы из Иркутска в Бангкок, из Москвы в Ашхабад и из Новосибирска в Дубай. Абсолютным лидером по числу рейсов стал маршрут из Новосибирска в Иркутск, где за первые месяцы 2025 года было выполнено более тысячи рейсов. По словам директора по стратегии S7 Group Игоря Веретенникова, общий пассажиропоток в Новосибирске и Иркутске вырос на 16% по сравнению с прошлым годом.

Ранее S7 заявила о планах по увеличению пассажиропотока через Иркутск. В 2025 году авиакомпания намерена увеличить количество пассажиров на 8-10%, открывая новые направления как на международном, так и на российском уровне.