Банк Уралсиб в Кузбассе стал участником молодежного марафона по кибербезопасности

7 апреля в Кемеровской области стартовал молодежный марафон по кибербезопасности «Антидроп», в рамках которого на базе средних специальных и высших учебных заведений региона проходят мероприятия по профилактике дропперства. Организаторами марафона «Антидроп» выступили министерство финансов Кузбасса совместно с Региональным центром финансовой грамотности населения Кузбасса - при поддержке министерства образования Кузбасса и правоохранительных органов. Банк Уралсиб в Кемеровской области стал волонтером финансового просвещения молодежного марафона.

8 апреля на базе Прокопьевского филиала ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» прошла встреча студентов и сотрудников с представителем банка Уралсиб Управляющим дополнительным офисом Альбиной Аппель и начальником отделения по раскрытию квалифицированных мошенничеств и преступлений, совершаемых в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ОУР ОМВД России по г. Прокопьевску старшим лейтенантом полиции Ксенией Евдокимовой. Участникам мероприятия рассказали о «работе» дропперов, основных механизмах привлечения мошенниками молодежи к дропперству, а также наказании за участие в такой деятельности. Также были подняты вопросы мошеннических манипуляций с помощью электронных ресурсов, сайтов знакомств, торговых онлайн-площадок и других.

«Мы считаем важным научить молодежь основам финансовой грамотности, помочь сформировать финансовый иммунитет и научить алгоритму принятия взвешенных решений в обращении с деньгами», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

До конца апреля запланированы еще несколько мероприятий в образовательных учреждениях Новокузнецка, Прокопьевска и Кемерова.