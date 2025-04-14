Только 4% работников в Иркутске начинают работать лучше после замечаний руководства

Критика начальства снижает эффективность 46% сотрудников. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

При этом почти половина (46%) признались, что их продуктивность после критики снижается, а 42% сообщили, что это не влияет на их работу.

16% сотрудников сталкиваются с ежедневным негативом со стороны начальства, чаще всего это работники старше 45 лет и те, кто получает менее 50 тысяч рублей в месяц. Женщины и высокооплачиваемые специалисты острее реагируют на критику и чаще отмечают ухудшение результатов.

При этом 25% иркутян заявили, что руководство никогда не портит им настроение. Мужчины и молодежь до 35 лет реже жалуются на придирки начальства. Исследование подтверждает, что критика редко мотивирует сотрудников и чаще вредит рабочему процессу.