Товарооборот России и Китая потерял почти 7% в первом квартале

За первые три месяца 2025 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 6,6% относительно аналогичного периода прошлого года, составив $53,21 миллиарда долларов США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское государственное таможенное ведомство.

Экспорт китайских товаров в Россию снизился на 6,3%, достигнув отметки в $22,72 миллиарда, тогда как российский экспорт в Китай просел на 6,7%, опустившись до уровня $30,49 миллиарда. Несмотря на падение объемов торговли за первый квартал, положительное торговое сальдо России осталось практически неизменным — около $7,77 миллиардов.

При этом исключительно в марте показатели резко выросли: торговый оборот двух стран составил $18,44 миллиарда, увеличившись сразу на 16% после февральского результата.

Россия преимущественно отправляет в Китай энергоресурсы — нефть, природный газ и уголь, кроме того, важное значение имеют поставки древесины, топлива, морепродуктов, меди и медной руды. В свою очередь, Китай активно экспортирует в Россию широкий ассортимент промышленных товаров: от автомобилей и электроники до игрушек и одежды.

Рост китайского экспорта в целом по итогам марта оказался значительно выше прогнозируемого аналитиками показателя (+12,4%), хотя общий китайский импорт упал чуть сильнее, чем предполагалось (-4,3%).