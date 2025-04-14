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Золото пробило отметку $3250

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Цена золота обновила исторический рекорд, достигнув отметки $3250 за тройскую унцию.

Эксперты инвестиционного подразделения БКС Мир инвестиций подчеркивают, что такой рост обусловлен несколькими факторами: глобальной геополитической нестабильностью, массовыми закупками драгметалла центральными банками мира и падением американского доллара (индекс DXY), который находится сейчас на минимуме за последние три года около уровня 99 пунктов. Обратная зависимость от курса американской валюты дополнительно стимулирует подорожание драгоценного металла.

Однако аналитики предупреждают, что рынок немного перегрет в краткосрочной перспективе. Техническая поддержка цены зафиксирована на уровне $3160, а ближайшими целями роста могут стать рубежи в районе $3333.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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