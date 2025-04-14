СберНПФ: Иркутяне хотят получать на пенсии 25 тыс. рублей в месяц

Средний желаемый доход иркутян после выхода на пенсию составил 25 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса СберНПФ, проведённого в 37 крупных российских городах. Ожидания жителей Иркутска оказались наиболее сдержанными по сравнению с другими городами.

В среднем по России граждане хотят получать на пенсии 52,3 тыс. рублей.

При этом наиболее амбициозными оказались представители младшего поколения. Респонденты в возрасте от 18 до 30 лет рассчитывают в среднем на 66,4 тыс. рублей в месяц. Это на 19 тыс. больше, чем у старшей возрастной группы.

«Все больше россиян воспринимают пенсию как активную фазу жизни, которую хочется провести в привычном качестве — с возможностью путешествовать, заниматься хобби и не менять образ жизни. Государственная пенсия обеспечивает базовую необходимую поддержку, но для сохранения прежнего уровня дохода может потребоваться дополнительный финансовый ресурс. Сформировать его можно, в том числе, с помощью программы долгосрочных сбережений. Она позволяет получить софинансирование от государства до 360 тыс. рублей за десять лет и воспользоваться налоговым вычетом до 400 тыс. рублей в год. Дополнительно в ПДС можно перевести средства накопительной пенсии и воспользоваться ими через 15 лет или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока Управление благосостоянием Сбербанка.

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. В опросе участвовали 11,5 тыс. респондентов.