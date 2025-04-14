В День космонавтики ВТБ направил в мировые космические агентства и космонавтам, участвовавшим в экспедициях совместно с Владимиром Джанибековым, памятные сувениры. Таким поздравлением банк решил поддержать достижения страны в космических исследованиях и напомнить, что в космосе границ не бывает.

Поздравления направлены руководителям Роскосмоса Дмитрию Баканову, Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Максиму Харламову, Центра управления полётами Максиму Матюшину, главе Китайского национального космического управления Чжану Кэцзяню, директору Индийской организации космических исследований Шри Соманату, генеральному директору Европейского космического агентства Йозефу Ашбахеру, главе НАСА Джанет Петро, главе SpaceX Илону Маску и другим их коллегам. Сувениры получат также российские космонавты Владимир Джанибеков, Александр Иванченков, Светлана Савицкая, Виктор Савиных, Юрий Романенко и Валентин Лебедев. К 12 апреля ВТБ подготовил для них памятные футболки с изображением «эффекта Джанибекова» – знаменитой гайки-барашка и схемы ее вращения в условиях невесомости.

«Эффект Джанибекова» 40 лет назад проявил себя в невесомости, где не действует сила гравитации. Жесткие денежно-кредитная политика и макропруденциальное регулирование возвращают нас на Землю, и всем хотелось бы, чтобы посадка была мягкой. Если мы приземлимся благополучно, то и эффекты, которые проявляли себя вдали в космосе, благополучно исчезнут. И здесь на Земле в случае мягкой посадки все станет более привычным и предсказуемым», – говорит первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Во время нахождения на борту орбитальной станции «Салют-7» Владимир Джанибеков заметил странное поведение гайки-барашка: вращаясь в невесомости, она без внешнего воздействия разворачивалась на 180 градусов. «Эффект Джанибекова» в науке также известен под названием теоремы теннисной ракетки или теоремы промежуточной оси. Его открытие – редкий случай, когда экспериментальное доказательство гипотезы появилось раньше нее самой. Над теоретическим обоснованием эффекта ученые трудились более 10 лет, в течение которых открытие держалось в строжайшей тайне.

В апреле 2024 года Дмитрий Пьянов сравнил ситуацию в российской экономике с «эффектом Джанибекова»: несмотря на повышение ключевой ставки Банком России, деловая активность продолжала расти в силу «инерции масс», как с гайкой».