Рэй Далио: США на грани краха денежно-кредитной системы

Миллиардер Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, выразил тревогу по поводу возможной рецессии в США и предупредил о риске "чего-то худшего". Он считает, что последствия торговой политики президента Дональда Трампа могут поставить под угрозу мировую экономику, передаёт РБК.

В эфире программы Meet the Press на NBC Далио заявил, что США находятся на грани рецессии и могут столкнуться с "крахом денежно-кредитной системы". Он также предупредил о "глубоких изменениях" внутри страны и в мировом порядке, сравнив текущую ситуацию с 1930-ми годами, когда была Великая депрессия.

Далио подчеркнул, что история повторяется, и назвал совместное влияние пошлин, высокого госдолга и "новой растущей власти" факторами, которые могут привести к "очень разрушительным" последствиям.

На прошлой неделе он отметил в X, что инвесторы слишком сосредоточены на пошлинах и не обращают внимания на более масштабные изменения, происходящие "один раз в жизни". По его мнению, это классический крах основных монетарных, политических и геополитических порядков, и неспособность учесть базовые экономические условия может оставить инвесторов неготовыми к более серьезным потрясениям.