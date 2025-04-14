Иркутская нефтяная компания (ИНК) примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Участники могут встретиться с представителями компании и получить карьерные консультации на площадке мероприятия в Иркутске и Усть-Куте 18 апреля.

В Иркутске ярмарка состоится во Дворце спорта «Труд» по адресу: улица Карла Маркса, д. 12. В Усть-Куте мероприятие пройдет в Центре занятости населения города, улица Реброва-Денисова д.3). Время проведения ярмарки – 10:00 до 16:00 часов по местному времени.

На ярмарке вакансий в Иркутске специалисты блока управления персоналом компании проведут презентацию «ИНК – работодатель», организуют индивидуальные карьерные консультации и предоставят участникам возможность получить профессиональные рекомендации по трудоустройству и расскажут о возможностях для молодых специалистов и специалистов с опытом работы.

Кроме того, желающие смогут заполнить анкеты для трудоустройства. Компания уделяет особое внимание привлечению специалистов и созданию условий для их профессионального роста. В рамках этой стратегии в ИНК активно реализуются программы повышения квалификации, тренинги и наставничество.

В Усть-Куте специалисты компании расскажут о программе «ПрофСтарт», направленной на создание условий для местных жителей для построения карьеры в родном регионе, помогут составить резюме и проконсультируют по вопросам трудоустройства.

Программа «ПрофСтарт» предусматривает официальное трудоустройство с первого дня обучения, выплату заработной платы и социальные гарантии – ДМС, санаторно-курортный отдых, дополнительное обучение, частичную оплату детского отдыха и др. За время реализации программы получили востребованные профессии и стали сотрудниками Иркутского завода полимеров более 60 человек. В общей сложности по «ПрофСтарту» было трудоустроено 150 местных жителей. Набор специалистов продолжается.

Узнать подробности о программе можно в Центре карьеры ИНК в Усть-Куте по адресу: ул. Реброва-Денисова д.3. Со списком вакансий можно также ознакомиться на официальном сайте компании.

Участие в ярмарках карьеры в регионах присутствия является для ИНК важной частью кадровой политики, ориентированной на раскрытие профессионального потенциала жителей регионов, где компания ведет свою деятельность.