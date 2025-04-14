Аренда однокомнатных квартир подешевела в Иркутске на 4,4%

До 30,4 тыс. рублей в месяц. Данные приводит портал «Мир квартир».

Однокомнатные квартиры в среднем по стране подешевели на 2,5%, достигнув 26 572 рублей в месяц. В Москве стоимость аренды «однушки» снизилась на 2,3%, в Санкт-Петербурге – на 4,7%.

Среди двухкомнатных квартир падение цен затронуло 45 городов, включая Москву (-2,8%) и Петербург (-3,3%). Трехкомнатные квартиры демонстрируют разнонаправленную динамику: в 37 городах ставки снизились, при этом в Сургуте и Курске зафиксирован рост более 20%.

Исключением стали несколько регионов, где цены выросли. В Белгороде однокомнатные квартиры подорожали на 9,3%, в Курске двухкомнатные – на 14,4%, а в Сургуте трехкомнатные – на 21,2%. Эксперты связывают общее снижение цен с сезонным фактором и изменением баланса спроса и предложения.

«Аренда квартир росла весь прошлый год. Так, за последние 12 месяцев, с марта 2024 года, «однушки подорожали на 25%, «двушки» – на 22%, «трешки» – на 26% (это, напоминаю, без учета элитного сегмента), – приводит данные Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Теперь пришло время коррекции. Тем более что предложение квартир на рынке увеличилось – в некоторых городах до 80%. Многие собственники вторичной недвижимости вместо продажи квартир стали их сдавать в аренду, и в балансе спроса и предложения произошел перекос в пользу последнего. Теперь у арендаторов есть возможность спокойно выбрать квартиру получше и поторговаться».