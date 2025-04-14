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1,2 млрд рублей потратили за год дети сибиряков на оплату покупок картами ВТБ

Дети жителей Сибири за 2024 года потратили 1,2 млрд рублей, рассчитываясь за покупки  банковскими картами ВТБ. По данным банка, самыми популярными категориями покупок у детей стали супермаркеты, фастфуд и маркетплейсы – на них пришлось более 50% всех оплат по детским картам.

Самыми активными пользователями детских карт стали жители Москвы и Московской области: их общая сумма трат составила 3,9 млрд рублей. Она более чем в два раза превысила расходы в федеральных округах: Северо-Западном (1,5 млрд рублей), Приволжском (1,4 млрд рублей), Уральском (1,3 млрд рублей). Наименьший объем трат зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 81 млн рублей.

Средний чек по детским картам также варьируется в зависимости от региона. Самый высокий показатель, традиционно, зафиксирован в Москве – 453 рубля. В числе лидеров также Санкт-Петербург и Ленинградская область со средним чеком 328 рублей, далее следуют Южный (320 рублей), Дальневосточный (303 рубля) и Северо-Западный (300 рублей) федеральные округа. Наименьший средний чек отмечен в Центральном федеральном округе – 216 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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