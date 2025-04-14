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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредитных карт с доставкой

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб возглавила апрельский рейтинг лучших кредитных карт с доставкой на дом, подготовленного порталом Выберу.ру. В рейтинге представлены предложения банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.03.2025 года).

В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии как диапазон ставок кредитования и размер полной стоимости кредита, условия снятия наличных с кредитной карты и лимит на переводы, длительность льготного периода и лимит суммы задолженности, процент начисления кешбэка и его категории, а также стоимость выпуска и годового обслуживания, возможность оформления онлайн и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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