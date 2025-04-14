В Иркутске начали строить четырёхзвёздочную гостиницу

Сегодня прошла торжественная церемония заложения фундамента будущей четырёхзвёздочной гостиницы в деловом районе «Иркутск-Сити». Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют к 2027 году.

Фото Агентства по туризму Иркутской области https://t.me/visitirkutskregion

Среди участников церемонии были руководители агентства по туризму региона Евгения Найденова, представители бизнеса и банковского сектора.

Новый комплекс включает 161 комфортабельный номер, ресторан, фитнес-клуб и конференц-зал вместимостью до 150 гостей. Объект сможет обслуживать около 25 тысяч туристов ежегодно.

Отель ориентирован преимущественно на клиентов корпоративного сегмента, которым нужны комфортные условия для проживания и проведения встреч и переговоров.

Евгения Найденова подчеркнула, что новый гостиничный комплекс создаст примерно 70 новых рабочих мест и повысит привлекательность региона для корпоративных мероприятий и деловых поездок. Это соответствует приоритетам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Первоначально планы возведения гостиницы были анонсированы ещё в 2021 году исполнительным директором группы «Активный капитал» Александром Куреповым. Тогда сообщалось о подписанном соглашении с международной группой отелей IHG. Впоследствии сроки реализации проекта откладывались.

Губернатор Иркутской области сообщал, что в течение 2024 года количество туристов в регионе выросло более чем на 10% относительно предыдущего периода.