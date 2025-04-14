Пенсионерка стала пятым кандидатом на пост мэра Иркутска

Завершился приём документов для участия в конкурсе по избранию мэра города Иркутска. Сегодня, 14 апреля, была подана последняя заявка — её зарегистрировала пенсионерка Светлана Тимофеевна Грабарь. Таким образом, общее число участников достигло пяти человек.

Среди кандидатов значатся:

1. Действующий мэр города Руслан Болотов

2. Председатель Общественного совета при Восточно-Сибирском Линейном Управлении МВД России на транспорте Антон Егерев

3. Президент Федерации бокса города Иркутска Аркадий Журавлёв

4. Начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Марковского муниципального образования Дмитрий Олейник

5. Пенсионерка Светлана Грабарь

Документы кандидатов проверяет специальная конкурсная комиссия, формируемая решением городской Думы. Она определит перечень зарегистрированных кандидатов, прошедших проверку, проведёт индивидуальные собеседования и присвоит каждому кандидату баллы согласно утверждённым критериям оценки. Результаты будут переданы в Думу вместе с рекомендациями комиссии.

Конкурс по выбору нового главы города пройдёт 21–22 апреля 2025 года. Мэр избирается депутатами городской думы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, сроком на пять лет. Голосование проводится тайно, и глава утверждается двумя третями голосов присутствующих депутатов. Стоит отметить, что прямые выборы мэра были упразднены ещё в 2014 году.