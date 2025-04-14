У семей с детьми потребность в новом жилье вдвое выше, чем у бездетных семей

Около 24,1 миллиона российских семей нуждаются в улучшении жилищных условий, свидетельствуют данные совместного исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМ. Среди них примерно 60% составляют семьи с детьми, а также семьи, планирующие завести ребёнка (это около 14,6 миллионов семей).

Именно семьи с детьми формируют значительную долю платежеспособного спроса на жилье — 54% общего объёма покупок недвижимости планируется осуществить этими семьями в течение ближайших пяти лет (около 6,8 миллионов семей). Более того, более четырёх миллионов семей с детьми планируют оформить ипотечный кредит в указанный период.

Эти цифры подчёркивают важность государственной программы «Семейная ипотека», которая помогает семьям приобретать новое жильё. Согласно исследованию, за период реализации программы с 2018 года помощь получили 1,37 миллиона семей, купивших квартиры общей площадью свыше 76 миллионов квадратных метров. За первый квартал 2025 года доля «семейной ипотеки» составила практически 90% всех льготных ипотечных кредитов: было выдано 78 тысяч займов на общую сумму 440 миллиардов рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Исследование показало значительное различие между потребностью в улучшении жилищных условий у семей с детьми и без детей: у первых этот показатель достигает 60%, тогда как у последних — лишь 36%.

Напомним, с 1 апреля семейная ипотека теперь распространяется и на покупку жилья на вторичном рынке, что особенно важно для городов с ограниченным строительством новых объектов. Изменение коснется городов, где возводится не более двух домов. Власти надеются, что эта инициатива улучшит условия проживания для многих российских семей. Одним из ключевых условий программы является возраст дома, в котором покупается квартира: он не должен превышать 20 лет, а сам объект недвижимости не должен находиться в аварийном состоянии. Кроме того, кредит нельзя использовать для покупки жилья у близких родственников, а воспользоваться программой можно лишь однократно.